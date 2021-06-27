“يس عراق” تنشر استمارة التقديم على التعيين بصفة اجر يومي بوزارة النفط للتخصيصات الهندسية

2021/06/27 | 09:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اطلقت وزارة النفط، الأحد، استمارة التقديم لخريجي كليات الهندسة للتعين بصفة أجر يومي.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، (27 حزيران 2021)، إنه “اطلقت وزارة النفط على موقعها الرسمي ( Oil.



gov.



iq) استمارة التقديم لخريجي كليات الهندسة للتعيين بصفة أجر يومي”.

وأضافت، “وللدخول والتسجيل على الاستمارة زيارة الرابط التالي”:

https://oilprog.com

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