"مواجهة الجثث".. مقبرة جماعية تثير ريبة المحققين في السودان

2021/06/27 | 09:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عامين من مقتل أكثر من 100 شاب سوداني في ثورة أطاحت عمر حسن البشير من سدة الحكم، ترقد جثثهم في طي النسيان في زاوية من العاصمة.

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