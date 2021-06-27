أبرزهم يسمح للزوجة بقتل الزوج الخائن.. أغرب قوانين زواج وطلاق في العالم

2021/06/27 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةتختلف ثقافة الزواج والطلاق في كل بلد حول العالم ولكن هناك عرف عام وثوابت يتفق عليها غالبية الدول ولكن دائماً ما يغرد خارج السرب مجموعة من البلدان.

ها نحن أمام أغرب قوانين قد تسمعها عن الزواج والطلاق في العالم.

أغرب قوانين العالمفي ولاية ماريلاند غالبًا ما يتعين على الأشخاص الذين يطلبون الطلاق أن يقسموا في المحكمة بأنهم لم يقضوا ليلة كزوج وزوجة خلال عام كامل قبل الطلاق ويجب على الشاهد إثبات ذلك.

يجري النظر في مشروع قانون من شأنه أن ينهي هذا الشرط الغامض على الرغم من أن هذه الممارسة تبدو قديمة إلا أنها ليست أكثر قوانين الطلاق عبثية في الولايات المتحدة تزداد الأمور سوءًا إذا كنت تفكر في بعض القوانين حول العالم.

هونغ كونغ إذا اكتشفت امرأة في هونغ كونغ أن زوجها يخونها فيُسمح لها قانونًا بقتله، يمكنها فقط استخدام يديها العاريتين، يسمح لها بقتل العشيقة بأي شكل من الأشكال.

فيرمونتيُطلب من النساء في ولاية فيرمونت الحصول على إذن كتابي من زوجها للحصول على أسنان اصطناعية.

ساموافي ساموا من القانوني للمرأة أن تطلق زوجها إذا نسي عيد ميلادها.

فرنسا تعد فرنسا حاليًا عاصمة العالم في حالة الزواج من المتوفي، حيث من القانوني الزواج من شخص مات، تعود هذه الممارسة للأسف إلى الحرب العالمية الأولى عندما فقد الكثير من الناس شركائهم في الحرب.

الفلبينقد تُعرف الفلبين أيضًا باسم أرض عدم الطلاق، بصرف النظر عن مدينة الفاتيكان فهي آخر دولة في العالم يُسمح فيها بالطلاق.

موناكوكل ما عليك فعله لربط العقدة في موناكو هو كتابة ملاحظة تعلن زواجك على قطعة من الورق ونشرها في قاعة المدينة المحلية.

ومع ذلك، يجب أن تظل الملاحظة هناك لمدة 10 أيام على الأقل والتي يجب أن تتضمن أيضًا يومي أحد.



إذا فشل الأزواج في ترك الملاحظة المنشورة لفترة كافية فقد لا يحتسب زواجهم.ويتشيتا كان

لا تستطيع تحمل أقاربك؟ قد ترغب في التفكير في الانتقال إلى ولاية عباد الشمس، لأنه في ويتشيتا، يمكن استخدام إساءة معاملة الرجل لحماته كسبب للطلاق.

ترورو، ماساتشوستس هل تعتقد أنك مستعد لربط العقدة؟ من الأفضل أن تكون هدافًا جيدًا إذا كنت تخطط للزواج في ترورو ، ماساتشوستس.



يجب على العريس أولاً "إثبات نفسه رجوليًا" عن طريق الصيد وقتل ستة طيور شحرور أو ثلاثة غربان.

ديترويت، ميشيغانمن غير القانوني للرجل أن يبوس زوجته يوم الأحد.

أركنساسلبضعة أشهر في عامي 2007 و 2008 ، يمكن لأي شخص يقل عمره عن 18 عامًا الزواج بإذن من والديهم، كان القانون يهدف إلى تحديد سن 18 عامًا كحد أدنى لسن الزواج ولكن أيضًا يسمح للمراهقات الحوامل بالزواج بموافقة الوالدين لكن المشرعين نسوا إدراج حد أدنى للسن.

ديلاوير عند محاولة الحصول على الإلغاء في ولاية ديلاوير ، فإن أحد الخيارات للاختيار كسبب هو "بسبب الدعابة أو الجرأة".

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