مزق طحال زوجته بيده.. جريمة مروعة تشهدها محافظة النجف العراقية

2021/06/27 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

مكافحة اجرام النجف تكشف جريمة قتل غامضة إذ اقبل زوج على قتل زوجته ضربا بيده مما مزق الطحال وكدمات في الكلى والجسم

إعلام شرطة محافظة النجف

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت التابعة إلى وكالة شؤون الشرطة عن اكتشاف جريمة قتل من قبل شعبة الكرار لمكافحة الاجرام وبإشراف قائد شرطة النجف اللواء فائق فليح الفرعون

وقالت المديرية " أن حالة وفاة امرأة تم تسجيلها في مركز شرطة الغري بأنها قضاء وقدر من قبل زوج المتوفية وبعد اجراء التحقيق احيلت القضية من قبل القاضي المختص إلى شعبة الكرار لمكافحة الاجرام "

وبينت " وبعد التحقيق بالموضوع أمر قاضي التحقيق باحالة التحقيق من مركز شرطة الغري إلى مكافحة إجرام الكرار وخلال متابعة القضية والتعمق بالتحقيق تم اكتشاف أن المرأة قد قتلت وايد ذلك وصول تقرير الطب العدلي إن الموت كان بسبب ضرب في مناطق مختلفة وتم اكتشاف الجريمة بأن الزوج هو من قام بقتلها بسبب شجار عائلي وتركها متوفية وبعد ساعتين قام بنقلها إلى مستشفى الحكيم على أنها اصيبت بعارض مرضى وانها توفيت وفاة طبيعية "واوضحت " لكن التقرير اثبت كذب ادعائه بأنها تعرضت للضرب مما سبب تمزق الطحال وكدمات داخلية في الكلى والقفص الصدري إذ اعترف باستخدام الايدي بضربها بقوة (بوكسات )، إذ اعترف المجرم بارتكابه جريمة القتل واحيل للقضاء لينال جزائه العادل "

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