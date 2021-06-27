الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصل الى مطار بغداد

2021/06/27 | 09:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/وصل الى مطار بغداد الدولي صباح اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وكان باستقبال السيسي في المطار رئيس الجمهورية برهم صالح وعدد من الوزراء والمسؤولين./انتهى2

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