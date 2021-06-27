الرئيس المصري يصل مطار بغداد الدولي

2021/06/27 | 09:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

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مرشحون كورد يفوزون بانتخابات مجالس البلديات في فنلندا

حصل عدد من المرشحين الكورد لمجالس البلديات في فنلندا على العضوية عقب فوزهم في انتخابات جرت في 13 حزيران الجاري.

وفاز " موهيس عزيزي" عن قائمة الحزب الوطني Kokomos وللمرة الثالثة،...

مرشحون كورد في انتخابات مجالس البلديات في فنلندا طفل كوردي يشارك في مسابقة للقصص في ارمينيا

الاتحاد الوطني: سندخل الانتخابات بروحية مام جلال ونفعل تواجدنا في بغداد

أجرت فضائية (الشرقية نيوز) عبر برنامجها (لعبة الكراسي) حوارا مع بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يأتي نص الحوار:

الم...

اعتماد مؤلف لتدريسي كوردي كتاباً منهجياً في جامعات العراق الأولويات الإستراتيجية للمملكة المتحدة في العراق..



حوار سیاسي مع ستيفن هيكي

مراقبون: القمة الثلاثية في بغداد ليست ضد طهران

من المقرر ان تنطلق في العاصمة الاتحادية بغداد يوم غد الاحد اعمال القمة الثلاثية التي تجمع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل ا...

محللون: دول الغرب ستكون حاضرة في تشكيل حكومة العراق المقبلة تقرير: آثار كورونا تؤدي إلى تفاقُم مخاطِر المخدرات

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