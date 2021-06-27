2021/06/27 | 09:57 - المصدر: عين العراق

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الأحد 27 يونيو 2021 | 09:52 صباحاً

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التخطيط تكشف نوع العجلات المشمولة بقرار الاستيراد الجديد

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، الأحد، عن نوع العجلات المشمولة بتطبيق المواصفات القياسية العراقية المعتمدة لفحص وتقييم المركبات المستوردة.

وقال الهنداوي، إن "السيارات المستوردة بدءاً من مطلع شهر أيلول المقبل ستكون مشمولة بقرار وزارة التخطيط الذي يسمح بدخول العجلات التي تتطابق مع المواصفات القياسية العراقية المعتمدة".

وأضاف أن "الآلية تكون من خلال فحص كل إجزاء المركبة الخارجية والداخلية والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة الخاصة بمتطلبات السلامة والأمان"، موضحا أن "الفحص يخص المركبات المستوردة التي ستدخل البلاد بعد الأول من أيلول المقبل".

وبين أن "العجلات الموجودة في الداخل هي أمر واقع بالتالي ليس من اختصاص وزارة التخطيط اخضاعها لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة على اعتبارها عجلات دخلت البلاد قبل إقرار القرار".

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