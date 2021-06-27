الزقورات.. صروح تاريخية شاهقة توثق العمارة في حضارة بلاد الرافدين

2021/06/27 | 10:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – تزخر حضارة بلاد وادي الرافدين بالكثير من الأسرار وفنون العمارة المتقدمة، وتعد الزقورات إحدى أبرز سمات تلك الحضارات القديمة.والزقورات معابد هرمية مدرجة شاهقة الارتفاع، شيدها السومريون ثم الأكديون والبابليون والآشوريون وغيرهم، واكتشف منها حتى الآن نحو 35 … Readmore

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