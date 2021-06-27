2021/06/27 | 10:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،

اليوم الاحد، الى العاصمة بغداد.

وبحسب مصادر فان "السيسي الذي وصل صباح

اليوم الى مطار بغداد الدولي كان

باستقباله رئيس الجمهورية برهم صالح

للمشاركة في القمة الثلاثية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس السيسي يصل إلى العراق فى زيارة تاريخية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس السيسي يصل إلى العراق فى زيارة تاريخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).