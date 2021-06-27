2021/06/27 | 10:02 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم : عبود مزهر الكرخي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإسلام دين السماحة..والنبي محمد مبعوث الرحمة والإنسانية / 11) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ونستمر في الاحاطة بمعنى الحكمة والتي
هي معناها واسع ولكن نحاول ان نحيط قدر
الإمكان بهذا الكلمة السامية في كل
معانيها.
فالحكمة : هي اللين في توجيه الخطاب حيث
قول الخليل إبراهي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإسلام دين السماحة..والنبي محمد مبعوث الرحمة والإنسانية / 11) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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