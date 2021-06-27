الإسلام دين السماحة..والنبي محمد مبعوث الرحمة والإنسانية / 11

2021/06/27 | 10:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

ونستمر في الاحاطة بمعنى الحكمة والتي

هي معناها واسع ولكن نحاول ان نحيط قدر

الإمكان بهذا الكلمة السامية في كل

معانيها.

فالحكمة : هي اللين في توجيه الخطاب حيث

قول الخليل إبراهي

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