2021/06/27 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن أية ظاهرة في الوجود تكمن وراء ظهورها أسباب وعوامل أما أن تكون إيجابية فتصبح تجربة يسترشد بها وأما أن تكون سلبية يجب معالجتها بسرعة وعدم تركها لأن تركها تصبح مرض عضال يصعب معالجته إلا عن طريق عملية كبرى تؤدي إلى استئصاله من الجذر، وهذه الظاهرة نلاحظها ونلمسها من خلال انسحاب ما يقارب مائة مرشح من المشاركة في الانتخابات المبكرة القادمة في 10/10/2021 وهي ظاهرة سلبية ومردودها سيء على الحكومة التي وع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على حكومة الكاظمي الانتباه ومعالجة سبب انسحاب المرشحين من الانتخابات!!؟ - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على حكومة الكاظمي الانتباه ومعالجة سبب انسحاب المرشحين من الانتخابات!!؟ - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).