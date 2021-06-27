التمويل الدولي تمنح اسياسيل جائزتين دوليتين لمساهماتها الاجتماعية

2021/06/27 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بعد رحلة من التقييم المحلي الايجابي لعمل الاتصالات، جاء هذه المرة التقييم من مؤسسات دولية، حيث فازت الشركة الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة والخدمات الرقمية في العراق، آسياسيل، وللعام الثالث على التوالي، بجائزتين من جوائز التمويل الدولي لمساهماتها الإنسانية الفاعلة في المجتمع العراقي وإنجازاتها الرقمية في الخدمات والحلول التكنولوجية خلال ٢٠٢١.



مؤسسة التمويل الدولية هي منصة عالمية تسعى لتكريم والاحتفاء بالحلول المبتكرة وقصص الريادة التقنية في قيادة القدرات على نطاق دولي.



تهدف التمويل الدولية إلى تسليط الضوء على أهمية الترابط والرقمنة في البنية التحتية للأعمال التجارية المعاصرة، مما يوضح كيف أن الاتصالات والتواصل أصبحا المركز الشامل لشبكات الأعمال.

كما حصدت آسياسيل جائزة "أفضل شركة اتصالات" لتغطية العراق بالإنترنت فائق السرعة (4G LTE)، إضافة الى تقديمها الحلول التقنية المبتكرة والخدمات الرقمية عالية الجودة.



كما حصلت على جائزة "أفضل شركة ذات مسؤولية اجتماعية" لمبادراتها والمساعي الخيرية والتبرعات السخية في جميع أنحاء المحافظات العراقية.

وتماشياً مع رؤيتها في خلق بيئة اجتماعية واقتصادية مستدامة ومتنامية، تواصل آسياسيل تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الإبداعية التي تدعم الشباب، وتقوي البنية التحتية للأعمال في العراق، وتشجع التعليم المستمر والتنمية الاقتصادية.



تهدف آسياسيل إلى العمل على المسؤولية الاجتماعية للشركات بجدية وتسعى جاهدة لتكون العامل الرائد في العراق ضمن مبادرات مواطنة الشركات من خلال الالتزام بتطوير استراتيجيات صديقة للبيئة، وتمكين الشباب، والاستدامة الاقتصادية والمجتمعية.

وقالت المدیرة التنفيذية لوحدة العمل التجاریة في آسياسيل چرا حسين: "نحن فخورون وسعداء بفوز آسياسيل بهذه الجوائز المرموقة على ثلاث سنوات متتالية حتى الآن.



يُظهر هذا الفوز عملنا الدؤوب والجهود الهائلة التي يبذلها فريق اسياسيل متفانياً في العمل الجاد.



تعتبر اليوم آسياسيل جزءاً رئيسياً من المجتمع العراقي، وبذلك نكرس أنفسنا دائماً لجعل العراق وطناً أفضل للعراقيين.



نسعى باستمرار إلى الحلول الجديدة المبتكرة التي يمكن تطبيقها على شبكتنا وبنيتنا التحتية الرصينة لمواصلة تحسين عملياتنا وخدماتنا لجعل كل شيء متاح للناس ويمكنهم الوصول إليه بسهولة من خلال التكنولوجيا.



إن مثل هذه اللحظات من التقدير والتكريم الدولي تشجعنا على مواصلة العمل من أجل تحقيق رؤية آسياسيل لبناء عراق مزدهر اجتماعياً واقتصادياً يدعو إلى العطاء والشمول والوحدة".

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