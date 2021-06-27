لجان مصرف الرافدين تصل إلى المثنى والديوانية: تنبيه لمنتسبي وزارة الدفاع

2021/06/27 | 10:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن مصرف الرافدين، الأحد، عن توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وزارة الدفاع في وحداتهم العسكرية في المثنى والديوانية.

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وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (27 حزيران 2021)، انه "تم توزيع الماستر كارد على المنتسبين عبر اللجان الجوالة التي تم تشكيلها".

ودعا البيان "المنتسبين الى عدم مراجعة فروع المصرف وان اللجان المختصة مهمتها ايصال الماستر كارد الى المنتسبين".

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