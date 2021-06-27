مئات القتلى والجرحى من طالبان بمعارك مع القوات الأفغانية خلال 24 ساعة

2021/06/27 | 10:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الدفاع الأفغانية سلسلة منشورات على صفحتها الرسمية بتويتر حول عملياتها ضد حركة طالبان يوم أمس السبت، وأعلنت عن مقتل 193 عنصرا وإصابة 110 آخرين من طالبان في مناطق متفرقة من البلاد.

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