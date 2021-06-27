برهم صالح يستقبل السيسي في مطار بغداد الدولي

2021/06/27 | 10:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ، اليوم الأحد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن “الرئيس صالح استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مطار بغداد الدولي”.وتعتبر هذه الزيارة الأولى لرئيس مصري إلى بغداد منذ ثلاثة عقود.

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