تعرف على الموقف الوبائي لكورونا في ديالى

2021/06/27 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

اعلن مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، اليوم الاحد، عن تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كوروا في المحافظة.

وقال لـ (بغداد اليوم)، انه "تم فحص ٧٣٠ مسحة جديدة، حيث بلغ عدد المسحات الموجبة الجديدة ٨٤ مسحة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة إصابة من الكوادر الصحية والطبية ".

كما اكد عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة اليوم ليبقى إجمالي الوفيات ٣٣٦ حالة وفاة، مشيرا الى "تسجيل ٨٠ حالة شفاء اليوم ليصبح إجمالي حالات الشفاء ٥١٦٣٨ حالة اي بنسبة ٩٨٪ من الحالات الكلية".

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