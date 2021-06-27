2021/06/27 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوكافاد مصدر امني، اليوم الاحد، باستشهاد اثنين وجرح اخرين من الشرطة الاتحادية بهجوم شنته داعش جنوب غربي كركوك.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "عناصر من تنظيم داعش شنت اليوم هجوماً على نقطة للشرطة الاتحادية في ناحية الرياض جنوب غربي كركوك اعقبه انفجار بواسطة عبوة ناسفة".وأضاف أن "الهجومين أسفرا عن استشهاد عنصرين من الشرطة الاتحادية وجرح اثنين اخرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد اثنين وجرح اخرين بهجوم لداعش جنوب غربي كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد اثنين وجرح اخرين بهجوم لداعش جنوب غربي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).