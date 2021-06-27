رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس المصري في زيارة هي الأولى منذ 30 عاماً - عاجل

2021/06/27 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتعد هذه الزيارة هي اول زيارة لرئيس مصري الى بغداد منذ ثلاثة عقود.

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