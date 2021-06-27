2021/06/27 | 10:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدا الصحفي في قناة المملكة الاردنية الرسمية اياد الفضولي ان : القمة العربية الثلاثية بين الاردن ومصر والعراق في العاصمة بغداد بنسختها الرابعة خطوة مهمة للاستقرار الاقليمي ولتعزيز العلاقات بينها اقتصاديا اجتماعيا وسياسيا .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : اهمية القمة الثلاثية بين الزعماء الثلاثة تكمن في تعزيز العلاقات بما يخدم مصالح الدول الثلاث السياسية والاقتصادية وغيرها .واضاف الفضولي ان : ملف القضية الفلسطينية باعتقادي هو الاقوى بعد العدوان على غزة من اجل الوصول الى هدنة دائمة اضافة الى بحث الامور الاقتصادية والتجارية والنفط والتبادل التجاري والاقتصادي بين الدول الثلاث في ظل ظروف كورونا منذ العام الماضي .وبشان سوريا اوضح ان : الزعماء الثلاثة مع الوصول في الملف السوري الى حل سلمي عادل على ارض الواقع بما يقبله الشعب السوري مبينا ان الاردن يشجع على العودة الطوعية لللاجئين السوريين في الاردن ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحفي اردني لـ / نينا / : القمة العربية الثلاثية .. خطوة مهمة للاستقرار الاقليمي ولتعزيز العلاقات ) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحفي اردني لـ / نينا / : القمة العربية الثلاثية .. خطوة مهمة للاستقرار الاقليمي ولتعزيز العلاقات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).