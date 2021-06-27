2021/06/27 | 10:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في ظلِ اعلان دخول العراق الموجة الوبائية الثالثة لكورونا، كثفت وزارة الصحة استعداداتها للتصدي للجائحة، المتمثلة بزيادة كميات اللقاحات ومنافذ التحصين وحملات الرصد الوبائي الفعال لتحري الاصابات، في وقت وجهت فيه المحافظات بتشكيل “خلية ازمة” لمواجهة الكوارث ومنها وباء كوفيد – 19.وقال مدير صحة الرصافة الدكتور محمد جهاد جواد في تصريح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع دخول الموجة الثالثة.. العراق يتسلح بـ7 منافذ اضافية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع دخول الموجة الثالثة.. العراق يتسلح بـ7 منافذ اضافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).