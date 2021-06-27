الرئيس السيسي يصل الى بغداد لحضور القمة الثلاثية التي تجمع العراق ومصر والاردن

2021/06/27 | 10:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاحد، الى العاصمة بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية التي تجمع العراق والاردن ومصر.وكان في استقبال الرئيس المصري، رئيس الجمهورية برهم صالح، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين العراقيين، وتعد زيارة السيسي اول زيارة … Readmore

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