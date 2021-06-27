القنصلية الامريكية في اربيل تدين الهجوم بطائرات مسيرة وتعده انتهاكاً خطيراً لسيادة العراق

2021/06/27 | 10:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت القنصلية الأميركية في أربيل، الهجوم الذي نفذته طائرات مسيرة على المدينة.القنصلية نشرت على صفحتها الرسمية بيانا قالت فيه ان الولايات المتحدة تدين الهجوم الذي تم تنفيذه بطائرات مسيرة وتعده انتهاكا واضحا لسيادة العراق.وكانت مصادر في أربيل قد … Readmore

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