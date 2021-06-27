جامعة الدول العربية: قمة بغداد الثلاثية تعبر عن إرادة خالصة

2021/06/27 | 10:16 - المصدر: قناة التغيير

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اشارت جامعة الدول العربية، الى أن قمة بغداد الثلاثية تعبر عن إرادة خالصة للدول المشاركة لترسيخ العلاقة و تحقيق القدر الاكبر من الانسجام والتوافق والتنسيق في المصالح الاقتصادية والسياسية العربية .

وقال حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة إن الأخيرة تنظر بإيجابية للتعاون الثلاثي بين الدول الثلاث وأشار إلى أن النموذج العربي الجماعي أمر جيد يحظى بتشجيع ودعم كبيرين لانه يصب في صالح الجامعة العربية.

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