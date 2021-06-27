البارزاني: استمرار الهجمات يضع السيادة وقدرة حكومة بغداد تحت طائلة التساؤلات

2021/06/27 | 10:16 - المصدر: قناة التغيير

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علق رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني في تدوينة غاضبة على تجدد الهجمات على أربيل بالطائرات المسيرة.

وقال البارزاني عبر تويتر إن الإدانة للهجمات وحدها ليست كافية ويجب الرد على هذه الأعمال التخريبية، مضيفا أن استمرار الهجمات الإرهـابية من قبل الجماعات الخارجة عن القانون تضع السيادة وقدرة حكومة بغداد تحت طائلة التساؤلات وتتسبب بعدم الاستقرار، وفقا لقوله.

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