رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس المصري

2021/06/27 | 10:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم احمد صالح، يوم الاحد، في مطار بغداد الدولي، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتحتضن العاصمة بغداد، اليوم الأحد، قمة ثلاثية بين العراق ومصر والأردن، والتي تعد فرصة تجعل من بغداد نقطة تلاقٍ لدول الجوار والأشقاء لما تحمله من رسائل إيجابية إلى المجتمع الدولي بأن العراق حاضر وبقوة لإستعادة دوره الريادي في المنطقة.

وتستضيف بغداد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في قمة تبحث جميع المجالات الأمنية والثقافية والعسكرية.

PUKmedia متابعة

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