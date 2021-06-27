المفوضية تعلن حصيلة المرشحين المستبعدين من الانتخابات

2021/06/27 | 10:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، إغلاق باب الترشيح للانتخابات المقبلة بشكل نهائي.وقالت المفوضية في بيان، انه “مع مصادقة مجلس المفوضين على الأعداد النهائية لمراكز الاقتراع العام البالغ عددها (8273) مركزاً ومحطات الاقتراع العام البالغ عددها (55.041) محطة، تبيّن مفوضية الانتخابات أن سجل الناخبين العام تضمن (24.029.927) ناخبًا من ضمنهم المواليد الجدد (2001.2002.2003) […]

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