نائب عن سائرون يكشف بأن عدد من القوانين سيتم ترحيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة

2021/06/27 | 10:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن كتلة سائرون رياض المسعودي، عن عدد من القوانين التي سيتم ترحيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة.وقال المسعودي ان من بين القوانين المهمة التي تنتظر التصويت في مجلس النواب هي قانون الخدمة المدنية، والجرائم المعلوماتية، والنفط والغاز، فضلا … Readmore

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