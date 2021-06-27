بينهم ارهابيان.. القبض على 5 متهمين وضبط عبوات ناسفة في صلاح الدين

2021/06/27 | 10:27 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت، اليوم الاحد، تنفيذها حملة تفتيش واسعة في اطار سعيها لتنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين قضائيا.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الحملة اسفرت عن القاء القبض على (٥) متهمين، بينهم (٢) من المطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".واشارت المديرية الى "تمكن مفارز مديرية افواج الطوارئ بالاشتراك مع لواء مغاوير عمليات سامراء من العثور على وكر لعصابات داعش الارهابي".

ولفتت الى، ان "قسم شرطة تكريت بالاشتراك مع مفرزة من قسم مكافحة متفجرات صلاح الدين، عند تفتيش قاطع المسؤولية على الخط السريع تكريت-بغداد، تمكن من العثور على عبوتين ناسفتين من مخلفات داعش الارهابي وتم تفجيرهما موقعيا".

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