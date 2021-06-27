2021/06/27 | 10:28 - المصدر: عين العراق

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الأحد 27 يونيو 2021 | 10:17 صباحاً

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وصول صكوك تعويضات الدور المصادق عليها في الأنبار..



هذا موعد توزيعها

أعلنت لجنة التعويضات، في ديوان محافظة الانبار، الأحد، وصول صكوك تعويضات الدور المصادق عليها في المحافظة، فيما كشفت موعد توزيعها.

وذكرت اللجنة، في بيان ، أنه "تم وصول الصكوك الخاصة بتعويضات الدور المصادق عليها لعام 2019/2020 وسيتم المباشرة بتوزيعها اعتباراً من يوم غد الاثنين 2021/6/28 على مستحقيها وستتبعها وجبات اخرى".

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