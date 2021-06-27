مفوضية الانتخابات تعلن غلق باب الترشح للانتخابات المقبلة

2021/06/27 | 10:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاحد، ان باب الترشيح للانتخابات المقبلة أغلق نهائيا، فيما اشارت إلى ان إعلان النتائج الأولية وإنتهاء عملية الاقتراع تفصل بينهما 24 ساعة فقط.وذكرت المفوضية في بيان وصل “النور نيوز” أنه “مع مصادقة مجلس المفوضين على الأعداد النهائة لمراكز الاقتراع العام البالغ عددها (8273) مركزًا ومحطات الاقتراع العام البالغ …

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