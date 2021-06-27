مصرف الرافدين يعلن توزيع الماستر كارد على منتسبي الدفاع في المثنى والديوانية

2021/06/27 | 10:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وزارة الدفاع في وحداتهم العسكرية في المثنى والديوانية.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له “انه تم توزيع الماستر كارد على المنتسبين عبر اللجان الجوالة التي تم تشكيلها”.ودعا المصرف “المنتسبين الى عدم مراجعة فروع المصرف وان اللجان المختصة مهمتها ايصال …

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