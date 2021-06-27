النفط تطلق استمارة التقديم لخريجي كليات الهندسة “رابط”

2021/06/27 | 10:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداطلقت وزارة النفط، الاحد، استمارة التقديم لخريجي كليات الهندسة للتعيين.وذكرت الوزارة في بيان لها، انها “اطلقت استمارة التقديم لخريجي كليات الهندسة للتعيين بصفة اجر يومي على موقعها الرسمي ( Oil.gov.iq) “.وأضافت، “للدخول والتسجيل على الاستمارة زيارة الرابط التالي”: اضغط هنا

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