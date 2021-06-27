قائمة بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار في السوق المحلية لهذا اليوم

2021/06/27 | 10:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الأحد (27 حزيران 2021)، بحسب رصد مختصين.بغداد – بورصة الكفاح 147,400 في الصيرفات ( تقريبي ) شراء 147,000 بيع 148,000

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