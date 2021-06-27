2021/06/27 | 10:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 5 دقیقة

84 مشاهدة

اعلنت وزارة الصحة، الاحد، تكثيف استعداداتها لمواجهة الموجة الوبائية الثالثة لكورونا، من خلال زيادة كميات اللقاحات ومنافذ التحصين وحملات الرصد الوبائي الفعال لتحري الاصابات، في وقت وجهت فيه المحافظات بتشكيل "خلية ازمة" لمواجهة الوباء.

وقال مدير صحة الرصافة محمد جهاد جواد في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (27 حزيران 2021) ان "الدائرة تجري الاستعدادات اللازمة لتنفيذ خطة وزارة الصحة المتعلقة بوصول 22 مليون جرعة من لقاح فايزر خلال العام الحالي بمعدل جرعتين لكل مواطن".

واشار الى "افتتاح منافذ تلقيحية جديدة في 7 مستشفيات خلال الايام القليلة المقبلة، بواقع منفذين في مستشفيي اطفال العلوية وابن البلدي، وثلاثة منافذ في مستشفى الكندي التعليمي، فضلا عن افتتاح منفذين جديدين حاليا في المراكز الصحية ضمن قاطع الرصافة".

وشدد جواد على "تكثيف حملات الرصد الوبائي الفعال والتحري الشامل للاصابات بالفيروس، فضلا عن حملات الفرق الصحية الجوالة التوعوية والعلاجية والوقائية في المناطق العشوائية والنائية عالية الخطورة".

من جانبه، اكد مدير دائرة الصحة، يحيى فالح، ارتفاع عدد متلقي اللقاح الى اكثر من 18 الف مواطن من كلا الجنسين، حيث تم تسجيل زيادة يومية على اعداد الراغبين بالتطعيم بواقع 600 شخص يوميا.

واضاف ان "المفارز الصحية مستمرة بتنفيذ حملاتها الميدانية في مركز واقضية وارياف المحافظة من دون انقطاع"، داعيا "المواطنين الراغبين بأخذ اللقاح الى مراجعة المراكز الصحية القريبة من محل سكناهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن اجراءاتها لمواجهة الموجة الثالثة لكورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن اجراءاتها لمواجهة الموجة الثالثة لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).