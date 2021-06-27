2021/06/27 | 11:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، الأحد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس صالح استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مطار بغداد الدولي.



وتعتبر هذه الزيارة الأولى لرئيس مصري إلى بغداد منذ ثلاثة عقود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس برهم صالح يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس برهم صالح يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).