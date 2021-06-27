وزير جديد للصحة في بريطانيا في أوج تفشي “دلتا” في البلاد

2021/06/27 | 11:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مارتين باولز عين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت وزيرا جديدا للصحة خلفا لمات هانكوك الذي استقال من المنصب بعدما أصبح في وضع حرج على أثر الكشف عن انتهاكه إجراءات فرضتها حكومته للحد من انتشار فيروس كورونا.وجاء هذا … Readmore

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