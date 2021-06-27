111 قتيلا في معارك مأرب شمال اليمن بين المتمردين والقوات الحكومية منذ الخميس

2021/06/27 | 11:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت معارك بين القوات الحكومية اليمنية والمتمردين قرب مدينة مأرب الاستراتيجية الشمالية عن 111 قتيلا بين الخميس وصباح الأحد، بعدما شن الحوثيون هجمات مكثفة لم تؤدّ إلى اختراق، حسبما أفادت مصادر عسكرية.وصعّد المتمردون الموالون لإيران حملة في شباط/فبراير للتقدم … Readmore

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