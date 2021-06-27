اعتقال 4 ارهابيين اثناء محاولتهم الدخول الى بغداد

2021/06/27 | 11:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن اعتقال 4 ارهابيين من تنظيم داعش الارهابي اثناء دخولهم للعاصمة بغداد.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان: وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وبجهود متميزة تمثلت بمتابعة ومراقبة تحركات العناصر الارهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القبض على 4 ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب بمناطق متفرقة من العاصمة.

واضاف البيان: 2 منهم من سكنة محافظة نينوى والاخرين من سكنة محافظة ديالى، عملوا مع عصابات داعش الارهابية بصفات مختلفة، بينها ما يسمى امر مفرزة، وكان يحمل مستمكات مزورة للتخفي عن اعين الاجهزة الامنية، حيث تم اتخاذ بحقهم الاجراءات القانونية اصوليا وفق القانون.

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية

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