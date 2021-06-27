الكاظمي يرحب بضيوف القمة الثلاثية: مرحباً بكم في عراقكم سنؤسس معاً لمستقبل يليق بشعوبنا

2021/06/27 | 11:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بضيوف القمة الثلاثية الرئيس المصري وملك الاردن، اللذان يشاركان في القمة الثلاثية التي تقام في العاصمة بغداد.وقال الكاظمي، اليوم الاحد، في تغريدة ان “بغداد السلام والعروبة تستقبل اليوم بكل ود وترحيب ضيفيها الكريمين، أخي … Readmore

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