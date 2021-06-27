2021/06/27 | 11:32 - المصدر: عين العراق

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الأحد 27 يونيو 2021 | 11:30 صباحاً

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تظاهرات حاشدة أمام وزارة الكهرباء في بغداد

تظاهر العشرات من قرّاء المقاييس في وزارة الكهرباء، يوم الأحد، أمام مبنى الوزارة.

وقال مصدر، إن المتظاهرين طالبوا بتحويلهم الى عقود وفق قرار 315 اسوة ببقية اقرانهم في الوزارة.

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