2021/06/27 | 11:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول العاهل الأردني لبغداد المركز الخبري الوطني.

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