ترمب يطلق حملته الشرسة لانتخابات المنتصف بهجوم شديد على غريمه بايدن

2021/06/27 | 11:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب حملته لانتخابات منتصف الولاية بتوجيه انتقادات شديدة لغريمه الرئيس الحالي جو بايدن.

جاء ذلك خلال تجمهر في أوهايو وسط عدد كبير من أنصاره وقال فيه ترمب ان هذا أوّل تجمّع لانتخابات الفين واثنين وعشرين وان الجمهوريين سيتمكنون من استعادة مجلس النوّاب، مجددا انتقاداته اللاذعة للرئيس الديمقراطي بايدن متهما إياه بأنه يدمر الامة، قائلا ما نصه من يدري ما الذي سيحدث في عام الفين وأربعة وعشرين، لن يكون لدينا حتّى بلد، في حين واصل ترمب توجيه الاتهامات لبايدن والديمقراطيين بتزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

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