رئيس الجمهورية للرئيس المصري: العراق الآمن والمستقر ذا السيادة عنصر مهم لترسيخ الأمن في المنطقة

2021/06/27 | 11:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح خلال جلسة

محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح

السيسي لدى استقباله في مطار بغداد

تطورات الأوضاع في المنطقة، والإشارة

إلى الدور المحوري لمصر،

وأكد رئيس الجمهورية لنظيره الم

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