إيران تعلن انتهاء اتفاقها مع

2021/06/27 | 11:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن "طهران لن تقدم أبدا صورا من داخل بعض المواقع النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن اتفاق التفتيش مع الوكالة انتهى أجله"، حسب ما نقلت رويترز عن وسائل إعلام إيرانية رسمية.

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