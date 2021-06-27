بغداد: اعتقال فتاة في قضية مخدرات وضبط مواد معدة للتفجير

2021/06/27 | 11:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، القبض على عدد من المتهمين بينهم فتاة بقضايا جنائية مختلفة، فيما أشارت إلى ضبط عبوات ناسفة ومواد متفجرة في العاصمة بغداد.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 حزيران 2021)، إنه "استمرارا لنهج العمليات الاستباقية ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، فرقة المشاة الحادية عشر، تم القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب شمال العاصمة، بالإضافة إلى القبض على 3 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين اثنين بالسرقة وبالجرم المشهود حال قيامهم بسرقة دراجة نارية لأحد المواطنين".

وأضافت، "في حين تمكنت قوة من لواء المشاة الـ27 من ضبط عبوتين ناسفتين محلية الصنع و(4) حاويات بلاستك مملؤة بمحاليل كيمياوية ومسدس ودائرة كهربائية وأسلاك تفجير في احد الدور السكنية وسط بغداد".

وتابعت، "كما تمكنت قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية من إلقاء القبض على 3 متهمين وفق المادة 4/1 إرهاب و9 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم فتاة بتعاطي مواد مخدرة، كما تم القبض على 3 متهمين بتعاطي المواد المخدرة وضبط بحوزتهم 500 غم من مادة الكرستال من قبل قطعات اللواء الـ15 شرطة اتحادية وبالتنسيق مع مفرزة من الأمن الوطني".

وأشار البيان، إلى أنه "كما القت مفارز مديرية شرطة محافظة بغداد القبض على متهم وفق المادة /1 إرهاب و3 متهمين آخرين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة في جانبي الكرخ والرصافة".

وأوضحت، "تمكنت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على متهمين اثنين أحدهم وفق المادة 4/1 إرهاب والآخر بانتحال صفة ضابط في الجيش، وضبط 57 حبة مخدرة، ومصادرة 2 مسدس، و5 بنادق مختلفة الأنواع، و820 إطلاقة عتاد مختلفة الاحجام، في قواطع المسؤولية في جانبي الكرخ والرصافة".

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