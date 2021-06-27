صحيفة: واشنطن قد تنقل مترجمين أفغاناً إلى 4 دول خليجية

2021/06/27 | 11:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الاحد، أن “واشنطن تخطط لإجلاء مجموعة من المترجمين الفوريين الأفغان المعرضين للخطر إلى دول خليجية، قبل أن يستكمل الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان”.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع […]

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