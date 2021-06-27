انخفاض بأسعار الدولار في محافظات الوسط والجنوب

2021/06/27 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادسجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي انخفاضا، الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147300 دينار مقابل كل 100 دولار".وأشار إلى أن "اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية"، حيث بلغ سعر البيع 147.600 ديناراً، بينما بلغت اسعار الشراء 147.100 ديناراً لكل 100 دولار.وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها أمس السبت، 147375 دينارا مقابل 100 دولار.

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