وصول ملك الاردن الى بغداد

2021/06/27 | 11:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصل ملك الاردن عبدالله الثاني الى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية العراقية المصرية الاردنية .وكان في استقباله في المطار رئيس الجمهورية برهم صالح ./ انتهى3

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