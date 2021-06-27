الرئيس العراقي: زيارة السيسي لبغداد خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية

2021/06/27 | 11:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، في مطار بغداد، رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، الذي وصل إلى بغداد في زيارة رسمية لحضور قمة ثلاثية عراقية مصرية أردنية.وعقد رئيس الجمهورية ونظيره المصري جلسة مباحثات ثنائية، بحسب بيان …

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