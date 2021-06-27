المحاسبة والإصلاح لا الفوضى والانتقام - نهاد ابو غوش

2021/06/27 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشلدينا فائض من المشكلات تكفينا لسنوات طويلة قادمة، ولا نحتاج معها إلى مزيد من وجع الرأس، فالاحتلال والانقسام يولّدان يوميا مشكلات جديدة، يضاف لهما التخبط والعشوائية والارتجال في طريقة إدارة الشأن الداخلي، ثم ما ينجم عن غياب الرقابة وتغييب السلطة التشريعية من فساد وتجاوزات، علاوة على ما يترتب على غياب الشراكة الوطنية من مظاهر للتفرّد والتسلط والاستبداد.



هذه الحالة المأزومة، فاقم ......





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